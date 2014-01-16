纽约期市：ICE期棉升至去年8月来最高，因美国棉花出口销售强劲

路透纽约1月16日 - 纽约期棉周四上涨至近五个月高位，此前美国周度出口销售数据强劲，巩固对全球最大棉花出口国美国棉花供应紧张的忧虑，尽管全球棉花库存预计将猛增。

指标洲际交易所(ICE)3月期棉 升1.7%，或1.4美分，结算价报86.19美分，盘中急升至86.67美分，此为近月合约自去年8月来最高。

在交易日整日，3月合约交投在远高于其200日移动均线切入位83.69美元的水平。

美国政府数据周四显示，在截止1月9日该周，美国出口商销售22.37万包棉花。之前一周为6.81万包，该周因新年假期正常工作日减少。

数据优于预期，因交易商原本以为棉花价格相对较高将限低需求。

截至7月底的2013/14作物年，全球棉花库存预料将猛增至9,760万包(每包480磅)，因最大棉花消费国中国的收储计划。

尽管如此，美国棉花供应紧张，因农夫的棉花收成为四年来最小。

在美国农业部上调其全球棉花供应预估后，现货棉花 从上周五触及的两周低位82.39美分急升约5%。(完)

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