版本:
中国
货币新闻 | 2014年 1月 18日 星期六 06:04 BJT

纽约期市：ICE期棉升至8月来高位，本周大涨5%

路透纽约1月17日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五触及近五个月高位，本周大涨5%，因强劲的技术性买盘和出口销售令投资人担心全球最大的棉花出口国美国棉花供应紧张，尽管全球棉花库存预计将猛增。

ICE-3月期棉 升0.7%，或0.61美分，结算价报86.80美分，盘中急升至87.14美分，此为近月合约自去年8月来最高。

期棉周三升穿200日移动均线切入位83.70美元后，在本周余下时间一直保持在远高于该水准的水平。

本周跳升令3月期棉快将出现技术性超买，14日相对强弱指标(RSI)报69.50。

下周一，期棉市场将因马丁路德金纪念日休市一天。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐