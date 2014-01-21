纽约期市：期棉上扬，受助于技术信号利好和美国供应吃紧

路透纽约1月21日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二触及五个月高位，因技术信号利好，以及对美国供应紧蹙的担忧盖过了中国本周宣布计划取消棉花收储机制的消息产生的影响。

指标ICE-3月期棉 收涨1.33美分，或1.5%，报每磅88.13美分，收盘价接近盘中触及的五个月高位88.43美分。

这是现货合约自升穿8月触及的94美分附近高位后的最高水平。

对美国供应吃紧的忧虑在盘中多数时间限制卖盘数量，止损买盘点燃涨势。

中国官方媒体新华社报导，中国将取消具有争议的大豆及棉花收储机制，改以直接补贴农户。中国是这两项商品的最大采购国。 消息在市场的广泛预期之内，因此为给市场带来大的影响。

周二上扬使现货合约 进入技术性超买区域，14日相对强弱指标为72.5。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)