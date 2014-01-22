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市场报道 | 2014年 1月 23日 星期四 05:51 BJT

纽约期市：ICE期棉下跌，因超买状况引发获利了结

路透纽约1月22日 - 洲际交易所(ICE)期棉在上日涨至五个月高位后周三回落，因技术性超买市场状况引发获利了结。

交易商现在将焦点转回到需求忧虑，全球最大棉花买家中国在本周稍早表示，计划结束其棉花收储计划。

指标ICE-3月期棉 收跌0.29美分，报每磅87.84美分。

棉花在周二的涨势令近月棉花合约逾30日以来首次处于技术性超买区域，其14日相对强弱指标为73。

中国高层官员称，在制定棉花和大豆补贴标准时将考虑国内和国际市场价格。中国将取消备受争议的大豆和棉花收储机制。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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