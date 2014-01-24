纽约期市：期棉走低，因贸易卖盘抵销了出口销售强劲的影响

路透纽约1月24日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五连续第四日收低，因贸易卖盘和获利了结抵销了投机性买盘带来的提振。由于出口销售强劲，引发市场担忧供应收紧，并点燃了对需求将攀升的乐观情绪，投机性买盘随即浮现。

尾盘出现贸易卖盘，抹去了早盘录得的0.65%的涨幅。上午公布的数据显示，全球最大的棉花出口国美国的棉花出口创18个月来最高，消息提振期棉价格上扬。

交投最活跃的ICE-3月期棉 收跌12美分，或0.14%，报每磅87.21美分，日高为88.19美分。

截至1月16日当周，美国陆地棉销售为49.65万包，远高于四周均值，其中17.39万包销往中国。(完)

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