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亚洲 | 2014年 1月 28日 星期二 05:19 BJT

纽约期市：期棉重挫，受新兴市场忧虑和技术性卖盘打压

路透纽约1月27日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一重挫超过4%，至近两周低点，因投资人担心新兴市场，且技术信号驱动投资人离场。

交投最活跃的ICE-3月期棉 收跌2.96美分，或3.4%，报每磅84.25美分。3月合约低见83.66美分，为1月15日来近月合约最低，之后在接近200日移动均线切入位附近寻获支撑。

对新兴市场的担忧拖累全球金融市场，汤森路透/核心商品CRB指数 涵盖的19种商品中有12种收低。

3月期棉上周一度进入超买区域，短期相对强弱指标(RSI)超过70。

根据路透整理的交易所数据，ICE库存上周五升至约7.39万包，年初还不到3.41万包。(完)

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