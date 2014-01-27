纽约期市：期棉重挫，受新兴市场忧虑和技术性卖盘打压

日本股市：日经指数早盘升至一周半高点，有望六周来首次录得周线涨幅
路透东京4月21日 - 日本股市周五早盘升至一周半高点，因全球投资者押注美国税收改革将回到正轨，但富士胶片(富士软片,Fujifilm)大跌，该公司之前因会计调查推迟发布财报。
路透纽约1月27日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一重挫超过4%，至近两周低点，因投资人担心新兴市场，且技术信号驱动投资人离场。
交投最活跃的ICE-3月期棉 收跌2.96美分，或3.4%，报每磅84.25美分。3月合约低见83.66美分，为1月15日来近月合约最低，之后在接近200日移动均线切入位附近寻获支撑。
对新兴市场的担忧拖累全球金融市场，汤森路透/核心商品CRB指数 涵盖的19种商品中有12种收低。
3月期棉上周一度进入超买区域，短期相对强弱指标(RSI)超过70。
根据路透整理的交易所数据，ICE库存上周五升至约7.39万包，年初还不到3.41万包。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透东京4月21日 - 日本股市周五早盘升至一周半高点，因全球投资者押注美国税收改革将回到正轨，但富士胶片(富士软片,Fujifilm)大跌，该公司之前因会计调查推迟发布财报。
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