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亚洲 | 2014年 1月 29日 星期三 04:35 BJT

纽约期市：期棉小涨，受技术性买盘和逢低承接带动

路透纽约1月28日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二小涨，在昨日重挫后受技术性因素推动的买盘和逢低承接带动反弹，但投资人仍担心新兴市场成长和需求减弱。

交投最活跃的ICE-3月期棉 收高0.1美分，或0.1%，报每磅84.35美分。

该合约盘中交投区间窄至不到1美分，因不确定性令交易商观望。

根据路透整理的交易所数据，ICE库存周一升至约7.61万包，年初为3.41万包。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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