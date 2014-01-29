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市场报道 | 2014年 1月 30日 星期四 05:28 BJT

纽约期市：期棉跳涨，因贸易买盘增加且投机者卖出放缓

路透纽约1月29日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三急升最多2.7%，因期棉挫至两周低位吸引了贸易买盘，触动止损买单，燃点期棉涨势，且本周几轮的投机者卖盘结束。

交投最活跃的ICE-3月期棉 收高1.2美分，或1.4%，报每磅85.55美分，且接近关键的移动均线。

该合约最高升至86.61美分，扳回周一深度下跌的部份跌幅，当日价格跌至近两周低位，录得四个月来最大单日跌幅。

周二未平仓合约降至184,638口，较周五下跌4,000口，被视为是多头结清头寸的凭证。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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