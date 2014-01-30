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市场报道 | 2014年 1月 31日 星期五 06:28 BJT

纽约期市：期棉连升三日，因美国出口销售优于预期

路透纽约1月30日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四连升三日，因美国出口销售数据强劲，优于预期，且引发对全球最大出口国供应紧张的担忧。

交投最活跃的ICE-3月期棉 收高0.48美分，或0.6%，报每磅86.03美分。

美国出口商在截至1月23日的一周内售出了47.97万吨出口包陆地棉，略低于之前一周的10月来最高水准。(完)

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日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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