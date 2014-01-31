版本:
中国
亚洲 | 2014年 2月 1日 星期六 05:28 BJT

纽约期市：期棉收低，本周受新兴市场跌势拖累下滑

路透纽约1月31日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五收低，本周下挫1.6%，成交放量且波动，宏观经济忧虑升温带动投资人离场，尽管对美国棉花的需求强劲支撑了市场。

交投最活跃的ICE-3月期棉 收低0.2美分，或0.2%，报每磅85.83美分。

尽管本周下滑，但现货月棉花价格1月收高1.4%，连升三个月，因迹象显示对美国棉花的需求强劲，且对美国供应紧张的担忧加剧。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐