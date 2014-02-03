纽约期市：期棉跟随股市下挫，投资人不安情绪加重

路透纽约2月3日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一下挫，因交易所库存继续攀升，且美国制造业活动数据逊于预期，新兴市场忧虑持续拖累股市和工业商品大跌。

指标ICE-3月期棉 收低0.82美分，或近1%，报每磅85.01美分。

美国供应管理协会(ISM)周一公布的数据显示，1月制造业增速大幅放缓，新订单指数降幅为33年来最大，令制造业指数跌至八个月低位。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周六联合公布，中国宏观经济先行指标--1月官方制造业采购经理人指数(PMI)为50.5，降至六个月低点，与路透调查中值一致。

美国股市周一大幅收低，标普500指数录得6月来最大单日跌幅，因全球最大经济体美国的制造业数据弱于预期，为投资人撤出较高风险资产提供最新的理由。

路透整理的ICE最新数据显示，交易所库存增至16.83万吨，高于之前的15.82万吨和一个月前的约3.41万吨。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)