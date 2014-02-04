纽约期市：期棉小涨，因贸易买盘抵消指数展期影响

路透纽约2月4日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二结束两日连跌，小幅收高，尽管库存继续增加，但贸易买盘抵消了指数和挤进在3月期货到期前的展期影响。

5月期棉较3月期棉溢价扩阔至68美分，周一报56美分，市场人士表示，因指数和基金在3月期棉3月7日到期前展期。3月选择权在周五到期。