纽约期市：期棉小涨，因贸易买盘抵消指数展期影响

投行观点：Schneider National Inc初始评级为表现超越同业，目标价为24美元
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路透纽约2月4日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二结束两日连跌，小幅收高，尽管库存继续增加，但贸易买盘抵消了指数和挤进在3月期货到期前的展期影响。
指标ICE-3月期棉 收高0.39美分，或0.5%，报每磅85.40美分。
5月期棉较3月期棉溢价扩阔至68美分，周一报56美分，市场人士表示，因指数和基金在3月期棉3月7日到期前展期。3月选择权在周五到期。
库存增加1万出口包至168,266包。(完)
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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