版本:
中国
亚洲 | 2014年 2月 6日 星期四 05:55 BJT

纽约期市：期棉上涨，受贸易买盘提振

路透纽约2月5日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三小幅攀升，连涨第二日，受买易买盘提振，而交易员等待在未来几日公布的政府和行业报告。

指标ICE-3月期棉 在交投清淡中收高0.12美分，或0.1%，报每磅85.52美分。

3月期棉在整个交易日交投在不足1美分的狭窄区间内，其20日移动均线提供了支撑，且该合约没有跌穿14日移动均线。

交易员等待周四出炉的美国出口销售数据。

交易商、棉花种植者和纺织厂关注美国全国棉花协会(National Cotton Council)周六举行的年会，市场等待该协会对今年棉花种植的看法。

美国农业部月度供需报告将在下周一公布，大部份市场人士预期美国农业部将下调美国棉花库存数据。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐