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市场报道 | 2014年 2月 7日 星期五 05:46 BJT

纽约期市：期棉触及一周高位，此前报告显示出口销售强劲

路透纽约2月6日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四攀升至一周高位，此前美国政府周度报告显示出口船货规模创下作物销售年的高位，令对美国棉花供应吃紧的忧虑升温。美国是全球最大棉花出口国。

指标ICE-3月期棉 盘中高见86.69美分，收高0.79美分，或0.9%，报每磅86.31美分。

美国农业部表示，在截至1月30日，美国棉花出口商销售17.98万包棉花，对土耳其，中国，孟加拉，印尼和台湾的销售均上升。

此外，之前订好的船货规模达到35.86万包，触及作物销售年的高位，令对棉花价格高企可能导致纺织厂取消订单的忧虑缓解。(完)

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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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