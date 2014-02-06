纽约期市：期棉触及一周高位，此前报告显示出口销售强劲

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约2月6日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四攀升至一周高位，此前美国政府周度报告显示出口船货规模创下作物销售年的高位，令对美国棉花供应吃紧的忧虑升温。美国是全球最大棉花出口国。
指标ICE-3月期棉 盘中高见86.69美分，收高0.79美分，或0.9%，报每磅86.31美分。
美国农业部表示，在截至1月30日，美国棉花出口商销售17.98万包棉花，对土耳其，中国，孟加拉，印尼和台湾的销售均上升。
此外，之前订好的船货规模达到35.86万包，触及作物销售年的高位，令对棉花价格高企可能导致纺织厂取消订单的忧虑缓解。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。