纽约期市：ICE期棉跳升至两周高位，因出口强劲引发供应忧虑

路透纽约2月7日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五跳升至两周高位，录得一个月来表现最好的一周，因在周一政府月度供需报告出炉前，投资人愈发担忧美国棉花供应下降。

指标ICE-3月期棉 盘中高见88.05美分，为1月24日来最高，因交易商和投资人为利多的美国政府作物报告作准备。

期棉买盘在88美分上方失去动能，此为技术阻力位，且认为这水平对纺织厂而言是过高。3月期棉收报87.47美分，升1.16美分，上涨1.3%，本周攀升2%。

大部份分析师预料，政府将上调其7月截止的本作物年的出口预估。

交易商和分析师表示，政府库存预估可能降至300万出口包以下，被视为非常低的水平。(完)

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