纽约期市：ICE期棉跳升至两周高位，因出口强劲引发供应忧虑

南非汇市：兰特持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期升势止步
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透纽约2月7日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五跳升至两周高位，录得一个月来表现最好的一周，因在周一政府月度供需报告出炉前，投资人愈发担忧美国棉花供应下降。
指标ICE-3月期棉 盘中高见88.05美分，为1月24日来最高，因交易商和投资人为利多的美国政府作物报告作准备。
期棉买盘在88美分上方失去动能，此为技术阻力位，且认为这水平对纺织厂而言是过高。3月期棉收报87.47美分，升1.16美分，上涨1.3%，本周攀升2%。
大部份分析师预料，政府将上调其7月截止的本作物年的出口预估。
交易商和分析师表示，政府库存预估可能降至300万出口包以下，被视为非常低的水平。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透伦敦4月21日 - 英镑兑美元周五下滑，此前英国公布的零售销售数据逊于预期，但本周仍势将创11月来最大周度升幅，受助于本周英国首相特蕾莎梅决定要求提前举行大选。
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