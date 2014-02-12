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市场报道 | 2014年 2月 13日 星期四 06:10 BJT

纽约期市：ICE期棉从六个月高位回落，受大豆期货下滑和美元上扬打击

路透纽约2月12日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三从六个月高位回落，受大豆期货下滑和美元上涨拖累。

交投最活跃的5月期棉 收低0.35美分或0.4%，报每磅88.85美分，盘中升至89.67美分，为第二个月合约自8月中以来的最高。

现货月3月合约 收低0.3美分或0.3%，报88.37美分，盘中触及现货月合约的六个月高位89.31美分。

成交活跃，因交易员将3月合约展期至5月合约。

中国需求减少令大豆期货下挫，这给棉花期货带来压力，因在种植面积上大豆和棉花构成竞争。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 徐文焰)
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