纽约期市：ICE期棉从六个月高位回落，受大豆期货下滑和美元上扬打击

路透纽约2月12日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三从六个月高位回落，受大豆期货下滑和美元上涨拖累。

交投最活跃的5月期棉 收低0.35美分或0.4%，报每磅88.85美分，盘中升至89.67美分，为第二个月合约自8月中以来的最高。