纽约期市：ICE期棉从六个月高位回落，受大豆期货下滑和美元上扬打击

美国热股：摩根士丹利首季获利跳增74%，盘初急升近3%
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
路透纽约2月12日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三从六个月高位回落，受大豆期货下滑和美元上涨拖累。
交投最活跃的5月期棉 收低0.35美分或0.4%，报每磅88.85美分，盘中升至89.67美分，为第二个月合约自8月中以来的最高。
现货月3月合约 收低0.3美分或0.3%，报88.37美分，盘中触及现货月合约的六个月高位89.31美分。
成交活跃，因交易员将3月合约展期至5月合约。
中国需求减少令大豆期货下挫，这给棉花期货带来压力，因在种植面积上大豆和棉花构成竞争。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 徐文焰)
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
路透4月19日 - 周三公布的行业数据显示，欧洲3月汽车销量增长11%，受前五大市场需求良好的提振，而丰田、菲亚特克莱斯勒和日产的销量都取得不错的增长。
道琼工业指数微升9.52点，或0.05%，至20,532.8点；标准普尔500指数涨8.2点，或0.35%，至2,350.39点；纳斯达克指数上扬26.44点，或0.45%，至5,875.91点。(完) (编译 母红; 审校 李军)