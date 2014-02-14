版本:
中国
亚洲 | 2014年 2月 15日 星期六 06:26 BJT

纽约期市：ICE期棉收高，连升两周

路透纽约2月14日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五收高，连升两周，因预期美国棉花有持续强劲的需求，抵消了主要商品指数基金展期的压力。

交投最活跃的5月期棉 升0.46美分，或0.5%，收报每磅89.04美分，录得两周连涨。

现货3月合约 收低0.05美分，或0.06%，报每磅87.55美分。

洲际交易所(ICE)美国软农产品商品期货和选择权市场周一将因总统日假期休市一天。

路透整理的交易所数据显示，ICE库存小增至24.88万包，为7月来最高，之前一日为24.48万包。

美国周度出口数据显示提前预定的美国棉花付运量高于之前四周均值，交易商对美国供应紧张的担忧加重。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐