纽约期市：ICE期棉收高，连升两周

中信期货：中国期指总持仓下降趋势得到缓解，资金开始回流上证50期指
本周市场走势呈现单边杀跌局面，三天出现两个向下跳空缺口，但周三尾盘小幅反弹再度收出下影线。周三沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.49%、0.53%和1.05%，对应期指当月合约跌幅分别为0.65%、0.69%和1.18%。期指跌幅还略微大于现货指数，彰显投资者情绪悲观。三大期指次月合约贴水小幅扩大为25.3点、11.2点和39.7点。
路透纽约2月14日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五收高，连升两周，因预期美国棉花有持续强劲的需求，抵消了主要商品指数基金展期的压力。
交投最活跃的5月期棉 升0.46美分，或0.5%，收报每磅89.04美分，录得两周连涨。
现货3月合约 收低0.05美分，或0.06%，报每磅87.55美分。
洲际交易所(ICE)美国软农产品商品期货和选择权市场周一将因总统日假期休市一天。
路透整理的交易所数据显示，ICE库存小增至24.88万包，为7月来最高，之前一日为24.48万包。
美国周度出口数据显示提前预定的美国棉花付运量高于之前四周均值，交易商对美国供应紧张的担忧加重。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
本周市场走势呈现单边杀跌局面，三天出现两个向下跳空缺口，但周三尾盘小幅反弹再度收出下影线。周三沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.49%、0.53%和1.05%，对应期指当月合约跌幅分别为0.65%、0.69%和1.18%。期指跌幅还略微大于现货指数，彰显投资者情绪悲观。三大期指次月合约贴水小幅扩大为25.3点、11.2点和39.7点。
路透北京4月20日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/20 -- 银行结售汇数据 3月 银行代客涉外收付款数据 3月 4/23 -- 海关月度正式数据 3月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 --
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0