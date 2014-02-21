纽约期市：美国期棉上涨，投资人没有理会出口下降而聚焦在库存吃紧

美国热股：美国钢铁业绩远逊预期，盘初急挫逾24%
路透4月26日 - 美国钢铁公司 发布的第一季业绩远逊预期，每 股净亏损1.03美元， 分析师预估为每股盈利0.35美元。营收同比下跌16.7%至27.3亿美元，预 期为29.21亿美元。 该股周三盘初延续盘前下跌走势，急挫24.2%，报23.59美元，稍早触 及五个月低位23.27美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透纽约2月21日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五收升，为三日来首次，因市场人士没有理会周度棉花出口减少，聚焦在库存预计仍将紧张，因出产减少。
美国农业部称，上周出口销售2013/14年棉花总计7.82万包，远低于之前一周的12.03万包。
鉴于美国棉花产量在四年低位且美国本国的棉花需求自12月来增强，交易商仍然预计，当2013/14作物年在7月31日结束时，美国农业部将降低棉花库存预估。
交投最活跃的5月期棉 升0.70美分，或0.8%，结算报每磅88.35美分。本周，该合约收低0.5%。
较长期而言，美国农业部预期市场供应将更充足。
美国农业部周五称，预计2014/15年美国棉花产量将上升至1,630万包，高于2013/14年的1,320万包，因种植面积大幅增加等因素。
美国农业部预计，2014/15年棉花结转库存将上升至460万包，较当前作物年多53%。
美国农业部预料，中国买入规模将减少27%，至800万包。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透4月26日 - 美国钢铁公司 发布的第一季业绩远逊预期，每 股净亏损1.03美元， 分析师预估为每股盈利0.35美元。营收同比下跌16.7%至27.3亿美元，预 期为29.21亿美元。 该股周三盘初延续盘前下跌走势，急挫24.2%，报23.59美元，稍早触 及五个月低位23.27美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销售增长。菲亚特克莱斯勒宣布1-3月经调整的息税前利润(EBIT)增至15.4亿欧元(16.8亿美元)，高于汤森路透调查中分析师预估的14亿欧元。
道琼工业指数升19.19点，或0.09%，至21,015.31点；标准普尔500指数微涨0.03点，至2,388.64点；纳斯达克指数升2.81点，或0.05%，至6,028.31点。(完) (编译 刘静；审校 母红)