纽约期市：美国期棉上涨，投资人没有理会出口下降而聚焦在库存吃紧

路透纽约2月21日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五收升，为三日来首次，因市场人士没有理会周度棉花出口减少，聚焦在库存预计仍将紧张，因出产减少。

美国农业部称，上周出口销售2013/14年棉花总计7.82万包，远低于之前一周的12.03万包。

鉴于美国棉花产量在四年低位且美国本国的棉花需求自12月来增强，交易商仍然预计，当2013/14作物年在7月31日结束时，美国农业部将降低棉花库存预估。

交投最活跃的5月期棉 升0.70美分，或0.8%，结算报每磅88.35美分。本周，该合约收低0.5%。

较长期而言，美国农业部预期市场供应将更充足。

美国农业部周五称，预计2014/15年美国棉花产量将上升至1,630万包，高于2013/14年的1,320万包，因种植面积大幅增加等因素。

美国农业部预计，2014/15年棉花结转库存将上升至460万包，较当前作物年多53%。

美国农业部预料，中国买入规模将减少27%，至800万包。(完)

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