纽约期市：期棉大跌3%创一个月来最大单日跌幅，多头结清头寸令涨势终止

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透纽约2月25日 - 美国棉花期货周二劲跌3%，为一个月来最大单日跌幅，此前因臆测棉花供应紧张，投资人长时间建立了大量多头头寸。
交易商表示，周一升至六个月高位的棉花市场短期可能进一步下跌，之后可能重拾升势。
“期棉自11月以来处于上行趋势，今日市场跌破趋势线，引发大量止损卖单，”Moss Capital Management棉花经纪Jobe Moss说。
“我自己是看淡棉花，且我认为这市场可能已远远超出了顶部。”他说。
交投最活跃的5月期棉 跌2.75美分，或3%，至2月7日低位每磅86.55美分。该合约录得1月27日来最大单日跌幅。
5月期棉在周一高见90.44美分，此为8月20日来最高，收报89.30美分。
周二，市场开平盘，之后很快下跌。
许多市场人士对市场走势突然扭转感到意外，因没有重大基本面消息或数据引发卖盘。
一些人士臆测美国2月消费者信心下降，加之美国12月房价升幅放缓，可能是令棉花承压的一个原因。
但KCG Futures高级分析师Sharon Johnson表示，市场明显超买，且市场人士开始担忧期棉将不能守住每磅约90美分的高端。
Johnson说，美国商品期货交易委员会的数据显示，过去两周棉花新的净多头合约增加超过10,700口。
她说，周二5月未平仓合约大幅增加2,400口，显示多头头寸进一步增加。
“今日是多头结清头寸。昨日市场升穿90美分创新高，但无法守在这些水平以上。部份昨日买入的投资人遂在今日早盘卖出，我们持续看到止损单被触动。”Johnson说。
棉花今年开局强劲，今年截至周一累计攀升6%，截至周二的年内升幅为大约3.5%。(完)
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(编译 利棣儿；审校 李军)
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