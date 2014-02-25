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市场报道 | 2014年 2月 26日 星期三 04:15 BJT

纽约期市：期棉大跌3%创一个月来最大单日跌幅，多头结清头寸令涨势终止

路透纽约2月25日 - 美国棉花期货周二劲跌3%，为一个月来最大单日跌幅，此前因臆测棉花供应紧张，投资人长时间建立了大量多头头寸。

交易商表示，周一升至六个月高位的棉花市场短期可能进一步下跌，之后可能重拾升势。

“期棉自11月以来处于上行趋势，今日市场跌破趋势线，引发大量止损卖单，”Moss Capital Management棉花经纪Jobe Moss说。

“我自己是看淡棉花，且我认为这市场可能已远远超出了顶部。”他说。

交投最活跃的5月期棉 跌2.75美分，或3%，至2月7日低位每磅86.55美分。该合约录得1月27日来最大单日跌幅。

5月期棉在周一高见90.44美分，此为8月20日来最高，收报89.30美分。

周二，市场开平盘，之后很快下跌。

许多市场人士对市场走势突然扭转感到意外，因没有重大基本面消息或数据引发卖盘。

一些人士臆测美国2月消费者信心下降，加之美国12月房价升幅放缓，可能是令棉花承压的一个原因。

但KCG Futures高级分析师Sharon Johnson表示，市场明显超买，且市场人士开始担忧期棉将不能守住每磅约90美分的高端。

Johnson说，美国商品期货交易委员会的数据显示，过去两周棉花新的净多头合约增加超过10,700口。

她说，周二5月未平仓合约大幅增加2,400口，显示多头头寸进一步增加。

“今日是多头结清头寸。昨日市场升穿90美分创新高，但无法守在这些水平以上。部份昨日买入的投资人遂在今日早盘卖出，我们持续看到止损单被触动。”Johnson说。

棉花今年开局强劲，今年截至周一累计攀升6%，截至周二的年内升幅为大约3.5%。(完)

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(编译 利棣儿；审校 李军)
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