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市场报道 | 2014年 2月 28日 星期五 04:40 BJT

纽约期市：棉花期货结束两日连跌上扬2%，尽管出口疲弱

路透纽约2月27日 - 美国棉花期货周四结束两日连跌上扬近2%，录得一个月来最大单日涨幅，因投机客重返市场带来支撑，尽管棉花出口骤降。

美国农业部公布的数据显示，上周出口销售陆地棉共计2.71万包，交易商称，为2013/14市场年低位。

上周的出口较之前一周骤降62%，较四周均值低87%。

数据显示，中国取消了2.26万包美国棉花订单，土耳其取消了约6,700包的订单，这是导致出口锐减的主要原因。

交投最活跃的ICE-5月合约 收涨1.44美分，或1.7%，报每磅87.81美分，日高为88.18美分。

过去两日，5月合约累积下跌3%，从本周初触及的六个月高位回落。

汤森路透数据显示，周四成交量较30日均值低约30%。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校　利棣儿)
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