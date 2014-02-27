纽约期市：棉花期货结束两日连跌上扬2%，尽管出口疲弱

欧洲股市：触及20个月高位，投资人重新关注业绩和购并等基本面消息
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
路透纽约2月27日 - 美国棉花期货周四结束两日连跌上扬近2%，录得一个月来最大单日涨幅，因投机客重返市场带来支撑，尽管棉花出口骤降。
美国农业部公布的数据显示，上周出口销售陆地棉共计2.71万包，交易商称，为2013/14市场年低位。
上周的出口较之前一周骤降62%，较四周均值低87%。
数据显示，中国取消了2.26万包美国棉花订单，土耳其取消了约6,700包的订单，这是导致出口锐减的主要原因。
交投最活跃的ICE-5月合约 收涨1.44美分，或1.7%，报每磅87.81美分，日高为88.18美分。
过去两日，5月合约累积下跌3%，从本周初触及的六个月高位回落。
汤森路透数据显示，周四成交量较30日均值低约30%。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月25日 - 欧元区公债收益率周二普涨，欧元走强，此前路透报导欧洲央行(ECB)决策者认为，有在6月会议上略微暗示将缩减刺激性货币政策的空间。