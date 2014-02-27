纽约期市：棉花期货结束两日连跌上扬2%，尽管出口疲弱

路透纽约2月27日 - 美国棉花期货周四结束两日连跌上扬近2%，录得一个月来最大单日涨幅，因投机客重返市场带来支撑，尽管棉花出口骤降。

美国农业部公布的数据显示，上周出口销售陆地棉共计2.71万包，交易商称，为2013/14市场年低位。

数据显示，中国取消了2.26万包美国棉花订单，土耳其取消了约6,700包的订单，这是导致出口锐减的主要原因。