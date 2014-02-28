纽约期市：ICE期棉连跌第二周，因投机者结清多头头寸

更正-投行观点：美银美林上调英镑预估，因英国提前大选扭转局势
路透伦敦4月28日 - 美银美林分析师周五称，英镑今明两年的走贬幅度将远不及最初预测，原因在于英国首相特雷莎梅要求在6月8日举行大选“扭转局势”。
路透纽约2月28日 - 纽约棉花期货周五下跌，连跌第二周，因忧虑全球最大的棉花消费国中国需求，此前期棉价格在连日交投震荡中升至六个月高位。
交投最活跃的ICE-5月合约 收低0.67美分，或0.8%，报每磅87.14美分。
期棉价格从周一触及的六个月高位90.44美分回落，因投机者结清多头头寸。
纽约棉价受压，此前中国棉花期货价格下跌，因传闻国储局可能降低卖价，这将令市场的低价格棉花供应增加。
人民币录得纪录来最大周度跌幅，令对中国棉花需求忧虑加重。
美国农业部周度销售数据显示，最近一周美国出口商出口27,100包棉花，较之前四周均值减少87%，因中国，土耳其和韩国买家取消买单。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透伦敦4月28日 - 美银美林分析师周五称，英镑今明两年的走贬幅度将远不及最初预测，原因在于英国首相特雷莎梅要求在6月8日举行大选“扭转局势”。
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