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市场报道 | 2014年 3月 1日 星期六 06:41 BJT

纽约期市：ICE期棉连跌第二周，因投机者结清多头头寸

路透纽约2月28日 - 纽约棉花期货周五下跌，连跌第二周，因忧虑全球最大的棉花消费国中国需求，此前期棉价格在连日交投震荡中升至六个月高位。

交投最活跃的ICE-5月合约 收低0.67美分，或0.8%，报每磅87.14美分。

期棉价格从周一触及的六个月高位90.44美分回落，因投机者结清多头头寸。

纽约棉价受压，此前中国棉花期货价格下跌，因传闻国储局可能降低卖价，这将令市场的低价格棉花供应增加。

人民币录得纪录来最大周度跌幅，令对中国棉花需求忧虑加重。

美国农业部周度销售数据显示，最近一周美国出口商出口27,100包棉花，较之前四周均值减少87%，因中国，土耳其和韩国买家取消买单。(完)

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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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