纽约期市：期棉上扬，因市场预计美国结转库存预期将被下调

纽约期市：期棉因空头回补上涨，本周表现为1月初以来最佳
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。
路透纽约3月3日 - 期棉周一上扬，受助于市场预期美国政府下周将下调本国棉花结转库存预估。
交投最活跃的ICE-5月合约 收涨1.19美分，或1.4%，报每磅88.33美分。
俄罗斯武装干预乌克兰的消息促使投资者买入黄金等商品避险，带动商品市场普涨。汤森路透/Core Commodity CRB指数 的19中成分商品中有12种上扬。
周一出炉的经济数据显示，欧洲和中国制造业成长放缓，使期棉早盘承压。
不过市场感觉美国供应吃紧，对美国农业部将下调7月底结束的2013/14作物年度结转库存预估的预期甚嚣尘上。市场预计，农业部将把美国玉米结转库存预估调降至300万包(每包480磅)这一关键水准之下。棉花期价反弹，终盘收涨。
美国农业部将在下周一发布月度供需报告。(完)
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。
路透芝加哥4月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收跌1- 1/4美分，报每蒲式耳4.50美元，盘中触及合约低位，因数据显示加拿大 小麦种植面积大于预期。 尾盘出现一波空头回补买盘，扶助小麦期价脱离盘中低位。 加拿大统计局预计，2017年收割的各类小麦种植面积总计为2,318万 英亩，低于2016年的2,321万英亩，但高于分析师预估区间。 今日CBOT小麦期货预估成交量为223,486口。(完) (编译 母红; 审校 李军)
路透芝加哥4月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货 周五 收低，分析师称因本周美国中西部种植天气改善。 天气预报显示美国中西部北半部天气更为干燥，农户将可加快种植进 度。 CBOT-5月玉米 收低3/4美分，报每蒲式耳3.57美元，盘中稍早该 合约一度触及三周低点3.56-3/4美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为485,303口。(完) (编译 李军; 审校 母红)