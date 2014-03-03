纽约期市：期棉上扬，因市场预计美国结转库存预期将被下调

路透纽约3月3日 - 期棉周一上扬，受助于市场预期美国政府下周将下调本国棉花结转库存预估。

交投最活跃的ICE-5月合约 收涨1.19美分，或1.4%，报每磅88.33美分。

俄罗斯武装干预乌克兰的消息促使投资者买入黄金等商品避险，带动商品市场普涨。汤森路透/Core Commodity CRB指数 的19中成分商品中有12种上扬。

周一出炉的经济数据显示，欧洲和中国制造业成长放缓，使期棉早盘承压。

不过市场感觉美国供应吃紧，对美国农业部将下调7月底结束的2013/14作物年度结转库存预估的预期甚嚣尘上。市场预计，农业部将把美国玉米结转库存预估调降至300万包(每包480磅)这一关键水准之下。棉花期价反弹，终盘收涨。

美国农业部将在下周一发布月度供需报告。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)