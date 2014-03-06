纽约期市：ICE期棉升至去年8月来最高，因传闻中国发布新进口配额

路透纽约3月6日 - 棉花期货周四大涨至8月来最高，因传闻中国发布新进口配额，且美国棉花出口销售强劲巩固了美国供应过剩收窄的幅度将大于预期的希望，令尾盘涌现一波买盘。

指标5月棉花合约 收升2.85美分，或3.24%，报每磅90.71美分，录得去年6月来表现最好的一天。

今日的大部份升幅和大部份成交量是在收盘前最后一个小时录得的，部份原因是价格升穿90美分的心理关口后出现技术性买盘和空头回补。

期棉盘中高见90.80美分，为去年8月来最高。成交放量，有超过2.3万口5月合约易手。

交易商表示，市场臆测中国政府计划将发放一种新的进口配额，作为其取消备受争议的收储计划的一部份。

美国农业部在周四早上公布周度出口销售数据后，市场预期美国农业部在周一公布的月度供需报告将向好，这也推动买盘。

许多交易商预期，美国农业部将下调截至7月底的本市场年库存预估至300万包以下，反映出口强劲。

部份市场人士预计，美国农业部甚至可能将结转库存预估降至250万包。该水平将为1990/91年来最低。(完)

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