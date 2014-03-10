纽约期市：ICE期棉小涨，受美国下调库存预估提振

指标5月棉花合约 收高0.29美分，或0.3%，报每磅91.56美分。在美国农业部(USDA)发布月度供需报告后，期棉一度大涨1.1%，至92.60美分，之后回落。

但USDA上调截至7月底的全球库存预估至创纪录的9,675万出口包，期棉价格从日高回落。