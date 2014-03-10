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亚洲 | 2014年 3月 11日 星期二 04:08 BJT

纽约期市：ICE期棉小涨，受美国下调库存预估提振

路透纽约3月10日 - 棉花期货周一小涨，受到美国政府下调2013/14年度美国库存预估提振，尽管全球供应预计将攀升。美国为全球最大棉花出口国。

指标5月棉花合约 收高0.29美分，或0.3%，报每磅91.56美分。在美国农业部(USDA)发布月度供需报告后，期棉一度大涨1.1%，至92.60美分，之后回落。

USDA将美国棉花库存下调至280万出口包，因出口增加。

但USDA上调截至7月底的全球库存预估至创纪录的9,675万出口包，期棉价格从日高回落。

ICE数据显示，周五未平仓合约为173,303口，略低于之前一个交易日，但较之前一周增加12,425口。

价格上涨的同时未平仓合约增加显示出有新的买盘。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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