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市场报道 | 2014年 3月 13日 星期四 05:53 BJT

纽约期市：ICE期棉扭转跌势微幅收高，因回补空头和纺织厂定价

路透纽约3月12日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三连续第三日上涨，未受商品市场普遍下跌之势影响，受助于贸易买盘和纺织厂定价提振期棉从一周低位反弹。

交投最活跃的ICE-5月期棉 小升0.55美分或0.6%，结算价报每磅92.20美分，扭转稍早跌势。

期棉小涨，尽管忧虑中国需求。中国是全球最大的棉花买家。

交易商回补空头，以及纺织厂趁盘中棉价跌至一周低位90.44美分的机会为之前预订的买单定价，带动期棉上涨。

交易商将关注周四将公布的美国政府出口报告。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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