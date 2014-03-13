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市场报道 | 2014年 3月 14日 星期五 05:27 BJT

纽约期市：期棉受出口数据拖累走低，盘中曾触及六个半月高位

路透纽约3月13日 - 期棉周四走低，受累于上周棉花出口销售减少，之前期棉价格连涨三日，今日盘中触及六个半月高位。

交投最活跃的洲际交易所(ICE)-5月期棉 收跌0.52美分，或0.6%，报每磅91.68美分，日高为93.75美分，此为8月16日触及93.90美分以来最高。

美国农业部公布的数据显示，截至3月12日当周，美国出口陆地棉6万包，较之前一周下降62%，较之前四周均值低36%。

尽管周四走低，但美国近月期棉合约3月累积上扬6%，年内迄今累积涨幅为逾8%。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校　利棣儿)
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