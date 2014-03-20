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市场报道 | 2014年 3月 21日 星期五 04:38 BJT

纽约期市：期棉下滑，美元上扬拖累商品市场普跌

路透纽约3月20日 - 纽约期棉周四下滑，商品市场出现普遍跌势，因对美国升息的忧虑带动美元大涨。

交投最活跃的洲际交易所(ICE)指标5月棉花合约 下滑0.44美分或0.5%，收报每磅92.18美分。

在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示可能在明年上半年升息后，美元指数大涨至三周高位，期棉承压。

美国农业部公布，截至3月13日该周美国出口5.08万包棉花，略高于市场预期，对美国供应紧张的担忧加重。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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