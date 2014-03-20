纽约期市：期棉下滑，美元上扬拖累商品市场普跌

路透纽约3月20日 - 纽约期棉周四下滑，商品市场出现普遍跌势，因对美国升息的忧虑带动美元大涨。

交投最活跃的洲际交易所(ICE)指标5月棉花合约 下滑0.44美分或0.5%，收报每磅92.18美分。

在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示可能在明年上半年升息后，美元指数大涨至三周高位，期棉承压。