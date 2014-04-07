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亚洲 | 2014年 4月 8日 星期二 04:18 BJT

纽约期市：期棉急跌，受累于指数基金展期压力

路透纽约4月7日 - 洲际交易所(ICE)指标期棉合约周一急跌，受累于备受关注的商品指数基金展期行动，利空的技术信号以及担忧市场供应过剩。

指标ICE-5月期棉合约 收跌1.78美分，或1.9%，报每磅90.62美分。

期棉录得逾一周来最大单日跌幅，成为今日跌幅最大的商品之一。汤森路透Core CRB指数 走低，因多数成分商品回落。

交易商称，服装业表观需求转弱引发负面人气，与此同时，美国股市跟随全球股市走低。

指数基金展期重压交投最活跃的5月期棉合约，交易商将近月合约头寸展期至远月合约，另外技术性疲弱促使投资者全面结清头寸。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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