版本:
中国
市场报道 | 2014年 4月 11日 星期五 04:36 BJT

纽约期市：期棉大跌，因美国农业部周度出口报告引发需求忧虑

路透纽约4月10日 - 期棉周四重挫，此前美国农业部发布的周度出口数据显示高价已经损及需求，缓和了对美国短期供应紧张的担忧。该忧虑近期提振期棉价格升至两年高位。

交投最活跃的ICE-7月期棉合约 收跌1.14美分，或1.2%，报每磅90.29美分，盘中触及两周低位90.15美分。

现货月5月合约 跌至一个月低点88.98美分，之后收低1.42美分，或1.6%，结算价报89.02美分，指数基金展期带来卖压。

根据美国农业部的数据，上周美国棉花出口减少，为2012年6月来首次。

美国农业部周三将截至7月底的2013/14年度美国棉花库存预估下调至1990/91年度来最低水准。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐