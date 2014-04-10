纽约期市：期棉大跌，因美国农业部周度出口报告引发需求忧虑

欧洲汇市：英国首相要求提前举行大选后英镑跳升至12月中来最高
路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周二跳升达1.6%，触及12月中来最高，此前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行议会选举，令市场大感意外。
路透纽约4月10日 - 期棉周四重挫，此前美国农业部发布的周度出口数据显示高价已经损及需求，缓和了对美国短期供应紧张的担忧。该忧虑近期提振期棉价格升至两年高位。
交投最活跃的ICE-7月期棉合约 收跌1.14美分，或1.2%，报每磅90.29美分，盘中触及两周低位90.15美分。
现货月5月合约 跌至一个月低点88.98美分，之后收低1.42美分，或1.6%，结算价报89.02美分，指数基金展期带来卖压。
根据美国农业部的数据，上周美国棉花出口减少，为2012年6月来首次。
美国农业部周三将截至7月底的2013/14年度美国棉花库存预估下调至1990/91年度来最低水准。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周二跳升达1.6%，触及12月中来最高，此前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行议会选举，令市场大感意外。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
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