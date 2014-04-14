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市场报道 | 2014年 4月 15日 星期二 05:58 BJT

纽约期市：ICE期棉反弹，因低吸买盘及技术性支撑

路透纽约4月14日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一上扬，因逢低承接和技术性支撑，将期棉从上周大跌的超卖状况中拉回，分析师表示尽管新的产量数据利空，但预计期棉将保持韧性。

交投最活跃的ICE-7月期棉 小升1.63美分，或约2%，收报每磅92.28美分，上周五触及两周低位90.02美分。

ICE现货月-5月合约 升1.89美分，或约2%，报90.91美分，从上周五触及的一个月低点88.63美分反弹。

上周期棉重挫，因周度美国政府出口数据显示处于约两年高位的棉价殃及出口需求。

但周一分析师表示，仍有许多市场多头，他们认为今年美国棉花价格走势有理据，因美国供应吃紧。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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