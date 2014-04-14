纽约期市：ICE期棉反弹，因低吸买盘及技术性支撑

欧元债市：欧元区公债收益率攀升，消息称ECB将在6月微调政策措辞
路透伦敦4月25日 - 欧元区公债收益率周二普涨，欧元走强，此前路透报导欧洲央行(ECB)决策者认为，有在6月会议上略微暗示将缩减刺激性货币政策的空间。
路透纽约4月14日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一上扬，因逢低承接和技术性支撑，将期棉从上周大跌的超卖状况中拉回，分析师表示尽管新的产量数据利空，但预计期棉将保持韧性。
交投最活跃的ICE-7月期棉 小升1.63美分，或约2%，收报每磅92.28美分，上周五触及两周低位90.02美分。
ICE现货月-5月合约 升1.89美分，或约2%，报90.91美分，从上周五触及的一个月低点88.63美分反弹。
上周期棉重挫，因周度美国政府出口数据显示处于约两年高位的棉价殃及出口需求。
但周一分析师表示，仍有许多市场多头，他们认为今年美国棉花价格走势有理据，因美国供应吃紧。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月25日 - 欧元区公债收益率周二普涨，欧元走强，此前路透报导欧洲央行(ECB)决策者认为，有在6月会议上略微暗示将缩减刺激性货币政策的空间。
路透4月25日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 22 260.1 9 * 6月 233 124 232.9 578 * 7月 226.1 125 224.1 245 * 8月 224.5 227 222.5 122 * 9月 220.9 4,558 218 1,070 * 10月 218.3 2,577 215.5 1,003 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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