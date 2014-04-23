纽约期市：ICE期棉跌至一周低点，受累于经济数据疲弱和止损抛盘

美股盘后：美国铝业上涨1.5%，此前公布季度业绩
根据汤森路透I/B/E/S，分析师预期美国铝业第一季营收为28.8亿美元，每股收益0.63美元。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约4月23日 - 洲际交易所(ICE)指标棉花期货周三大跌，因美国和中国公布的经济数据疲弱，令人担心棉花需求，且5月合约进入交割期，套利相关交易拖累价格。
止损抛盘令交投最活跃的7月合约 一度大跌超过2%，至一周低点90.73美分，收盘报92.64美分，跌0.61美分或0.7%。
期棉从盘中大跌中反弹，因棉纺厂视下挫是为之前订购的棉花确定价格良机。
中国数据显示4月制造业活动连续第四个月萎缩，暗示中国经济进入第二季依旧疲弱。中国是棉花等多种原材料的最大消费国。
美国3月新屋销售急跌至八个月最低，使楼市快速复苏的希望破灭。
今日是5月合约交割期前最后一个交易日。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
根据汤森路透I/B/E/S，分析师预期美国铝业第一季营收为28.8亿美元，每股收益0.63美元。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约4月24日 - 美国股市周一收涨，跟随欧亚股市普遍释然上涨走势，此前在法国总统大选首轮投票中，受市场欢迎的中间派候选人马克龙获胜。
路透纽约/伦敦4月24日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周一下 滑至七个半月低位，在周五录得六年来的最大单日跌幅后仍有后续卖盘。 7月罗布斯塔咖啡 收跌54美元，或2.7%，报每吨1,936美元， 此前触及去年9月初以来次月合约最低水平1,906美元。该合约过去三个交 易日累计下跌约11%。 交易员称，咖啡市场近期下降，由阿拉比卡咖啡引跌，阿拉比卡咖啡 期货下挫近8%，在上周三和周四触发技术性卖出信号。 “伦敦罗布斯塔咖啡跟随纽约阿拉比卡咖啡下跌，因为基金开始卖出 ，”一交易员称，他补充说，基金仍持有净多头头寸，可能在短期继续卖 出。 7月阿拉比卡咖啡 收跌1美分，或0.8%，报每磅1.319美元，徘 徊在略高于周五所及10个半月低位1.3155美元的水准。 7月伦敦可可 收跌33英镑，或2.3%，报每磅1,424英镑。 7月纽约可可 收跌34美元，或1.8%，报每吨1,816美元，离周四 触及的九年半低位1,756美