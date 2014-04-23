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市场报道 | 2014年 4月 24日 星期四 04:00 BJT

纽约期市：ICE期棉跌至一周低点，受累于经济数据疲弱和止损抛盘

路透纽约4月23日 - 洲际交易所(ICE)指标棉花期货周三大跌，因美国和中国公布的经济数据疲弱，令人担心棉花需求，且5月合约进入交割期，套利相关交易拖累价格。

止损抛盘令交投最活跃的7月合约 一度大跌超过2%，至一周低点90.73美分，收盘报92.64美分，跌0.61美分或0.7%。

期棉从盘中大跌中反弹，因棉纺厂视下挫是为之前订购的棉花确定价格良机。

中国数据显示4月制造业活动连续第四个月萎缩，暗示中国经济进入第二季依旧疲弱。中国是棉花等多种原材料的最大消费国。

美国3月新屋销售急跌至八个月最低，使楼市快速复苏的希望破灭。

今日是5月合约交割期前最后一个交易日。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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