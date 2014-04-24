纽约期市：ICE期棉触及三周半高位，因美国周度出口数据强劲

美国股市：IBM拖累标普500指数和道指收低，但纳斯达克指数上扬
路透纽约4月19日 - 美国股市标普500指数和道琼工业指数周三收低，纳斯达克指数收高，因投资人消化最新一轮企业业绩，而油价下滑令能源股承压。
路透纽约4月24日 - 洲际交易所(ICE)指标棉花期货周四上扬，此前美国公布的周度出口销售显示中国进口量为1月来最多，对全球最大的棉花消费国需求放缓的担忧减轻，并巩固了美国短期供应紧张的担忧。
7月合约 收盘报93.20美分，升0.56美分或0.6%，盘中触及三周半高位93.52美分。
ICE数据周四显示，周三未平仓合约降至169,443口，较之前一日减少约5,400口，至逾一个月最低。
未平仓合约大跌被视为是周三打压棉价至一周低点的多头结清仓位的证据。
美国农业部周四公布的数据显示，截至4月17日该周，美国出口商登记出售了12.41万出口包陆地棉。
5月7日到期的5月合约 跌0.24美分或0.3%，报92.66美分，周三大涨2%。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约4月19日 - 美国股市标普500指数和道琼工业指数周三收低，纳斯达克指数收高，因投资人消化最新一轮企业业绩，而油价下滑令能源股承压。
路透芝加哥4月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收低， 分析师说，因技术面疲弱和全球供应充足。 CBOT-5月小麦 收跌3-1/2美分，报每蒲式耳4.19美元。 市场受到回补空头支撑，上日CBOT-5月合约跌至两周低位。 市场预计，周四早美国农业部周度小麦出口销售报告将显示，上周出 口销售35-75万吨小麦，高于之前一周。 今日CBOT小麦期货预估成交量为154,356口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透芝加哥4月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三上扬，分析师称，受助于低吸买盘，其中包括对阿根廷收成的担忧引发的空头回补。