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市场报道 | 2014年 4月 25日 星期五 05:50 BJT

纽约期市：ICE期棉触及三周半高位，因美国周度出口数据强劲

路透纽约4月24日 - 洲际交易所(ICE)指标棉花期货周四上扬，此前美国公布的周度出口销售显示中国进口量为1月来最多，对全球最大的棉花消费国需求放缓的担忧减轻，并巩固了美国短期供应紧张的担忧。

7月合约 收盘报93.20美分，升0.56美分或0.6%，盘中触及三周半高位93.52美分。

ICE数据周四显示，周三未平仓合约降至169,443口，较之前一日减少约5,400口，至逾一个月最低。

未平仓合约大跌被视为是周三打压棉价至一周低点的多头结清仓位的证据。

美国农业部周四公布的数据显示，截至4月17日该周，美国出口商登记出售了12.41万出口包陆地棉。

5月7日到期的5月合约 跌0.24美分或0.3%，报92.66美分，周三大涨2%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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