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市场报道 | 2014年 4月 29日 星期二 04:48 BJT

纽约期市：ICE期棉遭遇技术阻力位，从四周高位回落

路透纽约4月28日 - 洲际交易所(ICE)棉花期货周一从四周高位回落，遭遇技术阻力，促使投资人获利了结。

交投最活跃的ICE-7月期棉 收低1.02美分，或1.1%，结算价收报每磅92.23美分，盘中高见93.53美分。

在过去几个交易日，7月期棉在接近93.5美分的数周高位遭遇阻力。

交投陷于区间内，因高价限制了新的买盘，且纺织厂认为价格回落是为之前的订单定价的机会。

在美国政府今日收盘后公布作物生长报告前，期棉缩减跌幅。收盘后，美国农业部公布棉花种植率为13%，略低于五年均值18%。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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