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市场报道 | 2014年 4月 30日 星期三 04:17 BJT

纽约期市：ICE期棉升至四周高位，受空头回补和止损买盘提振

路透纽约4月29日 - 洲际交易所(ICE)棉花期货周二升至四周高位，因空头回补和贸易卖盘迟滞，引发止损买单刺激棉价。

交投最活跃的ICE-7月期棉 收高1.83美分，或约2%，结算价收报每磅94.06美分，盘中高94.29美分。

全球金融市场走强提振期棉，股市攀升通常会支撑棉价，因会带动消费产品的购买力。

今日升势带动7月期棉升穿近期交投区间高端，引发技术性买盘。

最近的交易所数据显示，ICE库存周一增至近31.01万包，之前报30.45万包。根据路透收集的数据，这是7月底来最高。(完)

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日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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