纽约期市：期棉触及一个月高位，受助于投机性买盘

标题新闻：ECB管委暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛称，在经济复苏增强前ECB不应撤走刺激措施
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路透纽约4月30日 - 美国期棉周三上扬，连续第二天触及一个月高位，因担忧棉花供应收紧，市场人士连续第二日进行投机性买入。
交易商称，市场涨幅受限，因在下周农业部公布月度供需报告前，投资者对价格涨幅过度保持警惕。
交投最活跃的ICE-7月期棉 盘中急升至四周高位94.58美分，后缩减涨幅，收高0.23美分，或0.24%，报每磅94.29美分。
周二，该合约收高近2%。
交易所的最新数据显示，ICE库存周一增至近31.01万包，高于之前的30.45万包。
根据路透编制的数据，此为去年7月底以来最高。
农业部周一盘后公布的数据显示，上周美国棉花播种进度慢于往年。期棉价格受到支撑。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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