纽约期市：期棉触及一个月高位，受助于投机性买盘

交易商称，市场涨幅受限，因在下周农业部公布月度供需报告前，投资者对价格涨幅过度保持警惕。

交投最活跃的ICE-7月期棉 盘中急升至四周高位94.58美分，后缩减涨幅，收高0.23美分，或0.24%，报每磅94.29美分。