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市场报道 | 2014年 5月 3日 星期六 05:41 BJT

纽约期市：期棉升至五周高位，因美国就业岗位强劲增长

路透纽约5月2日 - 美国棉花期货周五收涨，盘中触及五周高位，受助于美国4月就业岗位增幅强于预期，但交易商仍然持谨慎态度，静待下周出炉的政府供需报告。

交投最活跃的ICE-7月期棉合约 收涨0.12美分，报每磅94.32美分，日高为95.10美分，为该合约3月26日以来的最高位。

期棉本周上扬1.1%，连涨第三周。

美国公布4月就业岗位增速为逾两年来最快，显示严寒冬季过后，经济成长加速。但退出劳动力大军的人口激增，使就业市场的亮丽前景有所失色。劳动力人口减少扶助失业率降至五年半低位6.3%。且薪资增长也停滞不前。

美国农业部将在5月9日公布4月供需报告，部分交易商预计，未来几日市场交投将受限。(完)

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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
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