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亚洲 | 2014年 5月 6日 星期二 05:44 BJT

纽约期市：期棉上扬，因德州乾旱引发对美国供应的忧虑

路透纽约5月5日 - 期棉周一上扬，因美国最大棉花种植州德州主要种植区播种期的乾旱天气引发对棉花作物可能受损的忧虑。

交投最活跃的ICE-7月期棉合约 小涨0.43美分，或0.5%，收报每磅94.75美分。

持续数年的乾旱继续肆虐德州，2011年乾旱导致该州棉花产量锐减，期棉价格飙升至历史高位。

天气预报显示，本周德州西部天气干燥，棉花价格整日受到支撑。

尽管全球供应增加，且交易商为中国政府改革棉花收储机制作准备，但对美国供应的担忧也扶助推高期棉价格。预计中国收储机制改革将导致全球第二大棉花消费国减少进口。

ICE周一公布的最新数据显示，上周五期棉未平仓合约升至18.961万口，为2013年11月以来最高，较之前一周增加超过1.7万口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
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