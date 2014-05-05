纽约期市：期棉上扬，因德州乾旱引发对美国供应的忧虑

《独家新闻》蔡英文建议再度通电话，特朗普回泼冷水
路透华盛顿4月27日 - 台湾总统蔡英文建议与美国总统特朗普再度通电话，但遭到后者的冷淡回绝。特朗普表示，在中国表现出协助解决朝鲜半岛危机的姿态之际，他不想和中国国家主席习近平之间产生问题。
路透纽约5月5日 - 期棉周一上扬，因美国最大棉花种植州德州主要种植区播种期的乾旱天气引发对棉花作物可能受损的忧虑。
交投最活跃的ICE-7月期棉合约 小涨0.43美分，或0.5%，收报每磅94.75美分。
持续数年的乾旱继续肆虐德州，2011年乾旱导致该州棉花产量锐减，期棉价格飙升至历史高位。
天气预报显示，本周德州西部天气干燥，棉花价格整日受到支撑。
尽管全球供应增加，且交易商为中国政府改革棉花收储机制作准备，但对美国供应的担忧也扶助推高期棉价格。预计中国收储机制改革将导致全球第二大棉花消费国减少进口。
ICE周一公布的最新数据显示，上周五期棉未平仓合约升至18.961万口，为2013年11月以来最高，较之前一周增加超过1.7万口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透华盛顿4月27日 - 台湾总统蔡英文建议与美国总统特朗普再度通电话，但遭到后者的冷淡回绝。特朗普表示，在中国表现出协助解决朝鲜半岛危机的姿态之际，他不想和中国国家主席习近平之间产生问题。
(重发修正标题) 路透北京4月28日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周四(5月4日)招标 发行至多300亿元固息债，期限含一年、三年、五年和10年期。 上述四期债分别为国开行2017年第四期 、第五期 、第 六期 和第10期 的增发债，票面利率依次为3.20%、3.88%、 4.02%和4.04%。 具体发行条款如下： 2017年第4/5/6/10期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；3年：70亿元 5年：50亿元；10年：120亿元 期限/计息方式 1/3/5/10年固息 招标时间 1/3/5年：5月4日14:30-15:30
路透香港4月28日 - 香港运输及房屋局周五发表的数字显示，截至今年首季末，未来三至四年可供应的私人住宅单位按季增2.1%或2,000个，达9.6万个，再攀至有纪录以来最高。