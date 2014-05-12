纽约期市：期棉触及一个月低位，继续受农业部月度供需报告打压

日本个股：东芝最早6月开始接受对旗下瑞士Landis+Gyr的竞标--共同社
路透东京4月25日 - 据日本共同社周二报导，日本东芝最早将在6月份开始接受针对其瑞士智能电表业务Landis+Gyr的竞标。
路透纽约5月12日 - 美国期棉周一触及一个月低位，因农业部上周公布的利空供需报告使市场进一步承压，交易商之前称市场可能出现深度回调。
交投最活跃的ICE-7月合约 跌至4月11日触及的低位90.50美分后反弹，收跌1.06美分，或1.1%，报每磅91.30美分。
该合约在过去两个交易日累计下跌近2%，因美国农业部发布的2014/15年棉花产量初步预估称，产量增加，需求减少，库存攀升。
“市场出现周五供需报告公布后的后续卖盘，”花旗的期货专家Sterling Smith表示。
农业部谨慎地预计，全球最大纺织品市场中国2014-15年 的棉花进口将减少三分之一，因政府改革收储政策。
农业部还预计，美国棉花期末库存将增至390万包(每包480磅)，当前作物年度为280万包，与市场预期一致。
农业部对全球产量的预估更为悲观，预计全球棉花结转库存为1.01亿包，2013-14年度为9,791万包，将连续第四年刷新产量纪录。
在周一的交易中，ICE-12月期棉合约 走低，但跌幅不大，仅为0.4美分。该合约将包括农业部预估中涉及的2014-2015年度的新作物。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透东京4月25日 - 据日本共同社周二报导，日本东芝最早将在6月份开始接受针对其瑞士智能电表业务Landis+Gyr的竞标。
路透香港4月21日 - 汉德资本(AGIC Capital)周五同意从美国投资公司The Gores Group手中买下中欧医用激光设备公司Fotona，将目光瞄准成长中的中国和其他亚洲国家市场。汉德资本旗下拥有一只规模为10亿美元的亚欧私募股权基金。
* 外资续汇入且需求低迷，隔拆开盘创低 * 拆款较具弹性，但对买票利率仍坚持 记者 董永年 路透台北4月25日 - 台湾银行间短率周二稳中趋跌，银行间隔夜拆款利率开盘价降至0.168%。资金调度人 士表示，外资仍偏向汇入，加上资金需求意愿低落，短率略见向下。 他们指出，今日央行引导隔夜拆款利率向下，显示市场浮滥状况未见改善。拆入方如票券商等缺口仍不见 增加，部分银行为去化资金，不但提前一天即来电推销，并提供更为优惠的拆款条件。 〞这个月就是一路滥到底，你不觉得吗?〞一银行资调人员说。 一大型票券商交易员表示，今天由于缺口很小，到期的10几亿台币拆款额度都没续。虽然有大型银行愿意 以隔拆的利率拆出两天资金，但也因为没有需求只能拒绝。 不过一大型银行资调人士认为，央行推出的七天期定存单锁住了部分资金，已让市场的浮滥程度有所改善 。 台湾银行间隔夜拆款利率周二开盘价降至0.168%。两位不愿具名央行官员表示，因近来市场利率有稍微往 下走，隔拆利率主要是反应货币