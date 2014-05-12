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市场报道 | 2014年 5月 13日 星期二 03:55 BJT

纽约期市：期棉触及一个月低位，继续受农业部月度供需报告打压

路透纽约5月12日 - 美国期棉周一触及一个月低位，因农业部上周公布的利空供需报告使市场进一步承压，交易商之前称市场可能出现深度回调。

交投最活跃的ICE-7月合约 跌至4月11日触及的低位90.50美分后反弹，收跌1.06美分，或1.1%，报每磅91.30美分。

该合约在过去两个交易日累计下跌近2%，因美国农业部发布的2014/15年棉花产量初步预估称，产量增加，需求减少，库存攀升。

“市场出现周五供需报告公布后的后续卖盘，”花旗的期货专家Sterling Smith表示。

农业部谨慎地预计，全球最大纺织品市场中国2014-15年 的棉花进口将减少三分之一，因政府改革收储政策。

农业部还预计，美国棉花期末库存将增至390万包(每包480磅)，当前作物年度为280万包，与市场预期一致。

农业部对全球产量的预估更为悲观，预计全球棉花结转库存为1.01亿包，2013-14年度为9,791万包，将连续第四年刷新产量纪录。

在周一的交易中，ICE-12月期棉合约 走低，但跌幅不大，仅为0.4美分。该合约将包括农业部预估中涉及的2014-2015年度的新作物。(完)

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