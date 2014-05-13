纽约期市：期棉连跌第三日，继续受累于农业部供需报告

路透纽约5月13日 - 期棉周二连跌第三日，受累于上周农业部利空供需报告发布后出现的多头平仓。

交投最活跃的ICE-7月期棉合约 小跌0.37美分，或0.4%，收报每磅90.93美元。

该合约整日徘徊在略高于周一触及的一个月最低90.50美分的水平，因棉纺厂将价格走低视为为之前的订单定价的良机。

在农业部上周五发布利空的2013/14年供需前景调整后，棉花期价一直承压。农业部上调截至7月底的本收割年度美国和全球棉花库存预估。

ICE周二公布的数据显示，周一期棉未平仓合约累计达191,103口，较之前一日减少3,455口。

未平仓合约大幅减少，以及价格回落，是投资客卖出的迹象。

农业部周一公布的作物生长报告显示，最近一周美国玉米播种进度加快，但仍慢于过去五年的均值。美国是全球最大棉花出口国。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)