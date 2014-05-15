纽约期市：期棉下挫，因美国股市和农产品市场普跌

日本股市：日经指数小涨，假期令市场交投淡静
路透东京4月17日 - 日本股市周一在淡静且震荡的交投中小涨，因值复活节假期，场内缺乏海外投资者，而散户投资者则买入中小盘股。
路透纽约5月15日 - 期棉周四下挫，交易商称因美股和农产品市场普跌，盖过了令人鼓舞的棉花周度出口销售报告的影响。
交投最活跃的ICE-7月期棉合约 小跌0.34美分，或0.4%，收报每磅90.36美元。
“今日市场是对全球市况紧张作出反应，美股道指和标普500指数大跌。市场上弥漫着不确定的气氛，期棉无法独善其身，”商品投资公司LOGIC Advisors合伙人Ron Lawson表示。
零售巨擘沃尔玛盈利令人失望引发的经济不确定性盖过了经济数据强劲的影响，美股标普500指数收低近1%。
周四，美国数据显示，上周美国初请失业金人口触及七年低位，4月消费者物价录得10个月来最大单月升幅。
不过Lawson表示，周四的周度出口销售数据预示棉花有潜在需求。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透东京4月17日 - 日本股市周一在淡静且震荡的交投中小涨，因值复活节假期，场内缺乏海外投资者，而散户投资者则买入中小盘股。
路透台北4月17日 - 台湾央行周二将代财政部标售五年期公债106/5期。路透调查结果显示，五年公债106/5期的得标利率料在0.72-0.75%。
路透上海4月17日 - 中国青海省财政厅周一公告称，当日采用定向承销发行方式发行了总额115.4382亿元 人民币的一般和专项地方债，各含三、五、七、10年期限品种，中标利率3.49%、3.62%、3.75%、3.83%，较区 间下限(同期限国债收益率五日均值)均上浮15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类别 规模(亿元) 期限(年) 利率(%) 基准利率(% 上浮基点(bp) 上浮幅度(% ) ) 一般债券 10.5578 3 3.49 3.03 46 15 23.5499 5 3.62 3.15 47