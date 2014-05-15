纽约期市：期棉下挫，因美国股市和农产品市场普跌

路透纽约5月15日 - 期棉周四下挫，交易商称因美股和农产品市场普跌，盖过了令人鼓舞的棉花周度出口销售报告的影响。

交投最活跃的ICE-7月期棉合约 小跌0.34美分，或0.4%，收报每磅90.36美元。

“今日市场是对全球市况紧张作出反应，美股道指和标普500指数大跌。市场上弥漫着不确定的气氛，期棉无法独善其身，”商品投资公司LOGIC Advisors合伙人Ron Lawson表示。

零售巨擘沃尔玛盈利令人失望引发的经济不确定性盖过了经济数据强劲的影响，美股标普500指数收低近1%。

周四，美国数据显示，上周美国初请失业金人口触及七年低位，4月消费者物价录得10个月来最大单月升幅。

不过Lawson表示，周四的周度出口销售数据预示棉花有潜在需求。(完)

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