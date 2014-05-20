纽约期市：棉花期货连跌第八日，因投资者卖出

路透纽约5月20日 - 洲际交易所(ICE)棉花期货周二连跌第八日，为逾六个月来最长跌势，因天气预报称，美国最大棉花种植州德州的主要种植区将出现降雨，且有迹象显示供应不断增加，促使投资者卖出。

交投最活跃的ICE-7月期棉合约 收跌0.15美分，或0.2%，报每磅89.15美分，盘中触及该合约逾五周来的低位88.71美分。

部分机构预报称，德州西部将迎来急需的降雨，将缓解农户的忧虑，也将使受干旱侵袭的德州的棉花作物的生长环境有所改善，期棉市场因此承压。

农业部周四上午将公布上周出口销售报告，市场预估为，由于价格回落，上周的棉花出口销售将高于之前一周。

ICE棉花库存继续攀升，ICE的最新数据显示，周一棉花库存从之前的41.12万包增至41.35万包，为去年7月以来最高水平。

现货棉花价格走低，因南半球的农户正在收割。

美国农业部周一晚些时候公布的作物生长报告显示，上周美国农户加快播种进度，这也令期棉承压。美国是全球最大棉花出口国。

美国农业部称，截至5月18日当周，棉花播种率约46%，远高于上年同期的37%，但仍略低于之前五年的均值48%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)