纽约期市：期棉小涨，因预期美国出口报告利多

路透纽约5月21日 - 期棉周三小涨，为九个交易日来首见，因预期美国农业部周四发布的周度出口报告利多。

交投最活跃的洲际交易所(ICE)-7月期棉合约 收高0.3%，或0.29美分，收报每磅89.29美分。

该合约在关键的心理关口90美分遭遇阻力后从日高回落，但因交易商预计周度出口销售报告将显示近期价格下滑带动了需求，期棉守住了升势。