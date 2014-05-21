纽约期市：期棉小涨，因预期美国出口报告利多

投行观点：Comerica目标价从66美元上调至72--Wedbush
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路透纽约5月21日 - 期棉周三小涨，为九个交易日来首见，因预期美国农业部周四发布的周度出口报告利多。
交投最活跃的洲际交易所(ICE)-7月期棉合约 收高0.3%，或0.29美分，收报每磅89.29美分。
该合约在关键的心理关口90美分遭遇阻力后从日高回落，但因交易商预计周度出口销售报告将显示近期价格下滑带动了需求，期棉守住了升势。
中国海关数据显示，中国4月棉花进口按年大跌。
ICE数据显示，周二库存增至42.48万包，为7月来最高，之前为41.35万包。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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