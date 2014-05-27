纽约期市：期棉跌至三个月低位，因德州降雨

更正 -《独家新闻》黑石旗下GSO增持J. Crew债券，以得到有利可图的重组结果
路透纽约5月1日 - 知情人士称，私募股权投资公司黑石集团旗下的信贷事业GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，此一交易也可能给予J. Crew更多时间以避免破产。
路透纽约5月27日 - 期棉周二挫至三个月低位，因德州过去五日迎来急需的降雨，促使市场预期美国棉花产量将高于之前的预期。美国是全球最大的棉花出口国。
交投最活跃的ICE-7月期棉合约 盘中跌至84.85美分，收跌1.34美分，或1.6%，报每磅84.97美分。
该近月合约 在过去12个交易日中，有11日收低，5月可能收跌10%，为七个月来最大跌幅。
美国本月稍早发布首个2014/15作物年产量预估，预计产量为1,450万万包(每包480磅)，高于本作物年度的1,290万包。
World Weather Inc.的农业气象学家Drew Lerner称，此轮降雨使播种进度大大加快，但仅靠这些降雨不足以结束德州持续数年的乾旱。
现货合约 进一步深陷技术超卖区间。14日相对强弱指标跌至26之下， 至2013年11月以来最低。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校)
路透纽约5月1日 - 知情人士称，私募股权投资公司黑石集团旗下的信贷事业GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，此一交易也可能给予J. Crew更多时间以避免破产。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。