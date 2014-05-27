纽约期市：期棉跌至三个月低位，因德州降雨

路透纽约5月27日 - 期棉周二挫至三个月低位，因德州过去五日迎来急需的降雨，促使市场预期美国棉花产量将高于之前的预期。美国是全球最大的棉花出口国。

交投最活跃的ICE-7月期棉合约 盘中跌至84.85美分，收跌1.34美分，或1.6%，报每磅84.97美分。

该近月合约 在过去12个交易日中，有11日收低，5月可能收跌10%，为七个月来最大跌幅。

美国本月稍早发布首个2014/15作物年产量预估，预计产量为1,450万万包(每包480磅)，高于本作物年度的1,290万包。

World Weather Inc.的农业气象学家Drew Lerner称，此轮降雨使播种进度大大加快，但仅靠这些降雨不足以结束德州持续数年的乾旱。

现货合约 进一步深陷技术超卖区间。14日相对强弱指标跌至26之下， 至2013年11月以来最低。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校)