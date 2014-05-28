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货币新闻 | 2014年 5月 29日 星期四 05:59 BJT

纽约期市：期棉触及四个月低位，因数据显示播种突然加速

路透纽约5月28日 - 期棉周三跌至四个月低位，之前公布的政府数据显示，美国农户加快播种进度，巩固了下一季供应增加的预期。

周二市场收盘后公布的数据巩固了8月1日开始的下一季棉花供应将会增加的预期。之前五天，美国最大棉花种植州德州普降喜雨。

期棉价格连跌第四日，交投最活跃的洲际交易所(ICE)-7月棉花合约 收跌10美分，或0.1%，报每磅84.87美分。

尾盘出现一波低吸买盘，扶助推动期棉价格在收盘前回升至平盘之上，最后买入价报每磅85.04美分，涨0.08%。

农业部数据显示，截至5月25日当周，美国15个主要棉花种植州的播种已完成62%，较五年均值仅低2个百分点，且大大高于之前一周的46%。

期棉价格5月可能下跌10%，为去年10月以来首月收低，因认证库存增加后，对近月供应紧蹙的担忧消退。

7月合约/12月合约 溢价收窄至约7美分，3月时为逾13美分。

期棉价格仍处在技术超卖区域，14日相对强弱指标接近26。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
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