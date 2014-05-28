纽约期市：期棉触及四个月低位，因数据显示播种突然加速

芝加哥期市：小麦期货因供应充裕触及四个月低点，大豆期货上涨
路新加坡透4月21日 - 芝加哥小麦期货周五几无变动，早前一度跌至 四个月低点，全球供应充裕对价格构成压力。 大豆期货走高，收复上日的失地；玉米期货小涨，上日则跌逾1%。 本周，7月小麦期货 本周累计下跌近5%，为八个月来录得的最大 单周跌幅；玉米期货 累计跌3.5%，前一周则涨近3%；大豆期货累计 跌0.6%，回吐前一周的部分涨幅。
路透纽约5月28日 - 期棉周三跌至四个月低位，之前公布的政府数据显示，美国农户加快播种进度，巩固了下一季供应增加的预期。
周二市场收盘后公布的数据巩固了8月1日开始的下一季棉花供应将会增加的预期。之前五天，美国最大棉花种植州德州普降喜雨。
期棉价格连跌第四日，交投最活跃的洲际交易所(ICE)-7月棉花合约 收跌10美分，或0.1%，报每磅84.87美分。
尾盘出现一波低吸买盘，扶助推动期棉价格在收盘前回升至平盘之上，最后买入价报每磅85.04美分，涨0.08%。
农业部数据显示，截至5月25日当周，美国15个主要棉花种植州的播种已完成62%，较五年均值仅低2个百分点，且大大高于之前一周的46%。
期棉价格5月可能下跌10%，为去年10月以来首月收低，因认证库存增加后，对近月供应紧蹙的担忧消退。
7月合约/12月合约 溢价收窄至约7美分，3月时为逾13美分。
期棉价格仍处在技术超卖区域，14日相对强弱指标接近26。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
路新加坡透4月21日 - 芝加哥小麦期货周五几无变动，早前一度跌至 四个月低点，全球供应充裕对价格构成压力。 大豆期货走高，收复上日的失地；玉米期货小涨，上日则跌逾1%。 本周，7月小麦期货 本周累计下跌近5%，为八个月来录得的最大 单周跌幅；玉米期货 累计跌3.5%，前一周则涨近3%；大豆期货累计 跌0.6%，回吐前一周的部分涨幅。
* 欧元兑美元持稳于三周高位下方 * 焦点为法国总统大选首轮投票 路透新加坡4月21日 - 欧元兑美元周五持稳于三周高位下方，投资者等待周日法国总统大选首轮投票。 美元指数 几无变动，报99.815，之前公布的美国上周初请失业金人数以及大西洋沿岸中部地区工厂活动指数，并未改变交易员对美国经济温和增长和通胀处于低位的看法。 欧元兑美元 持平于1.0718美元，周四一度高至1.0778美元，为3月底以来最高水平，法国周日大选之前，交易员了结了做空欧元的广泛押注。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，法国首轮总统大选临近，欧元波动可能仅限于仓位调整。 山本雅文说，他的基线情景是，法国中间派候选人马克龙和极右翼候选人勒庞进入决选。 “但如果勒庞以较大优势过关，(市场)影响可能会比较大，”山本雅文称。 在法国总统选举前夕，安全问题成了周五的关注焦点，之前巴黎发生枪击案，导致一名法国警察丧生。 调查显示，周日法国大选第一轮投票最有可能出现的结果
内地银行首季结售滙逆差大减67%，显示资金流出压力减缓，加上人民币升值1%，令人行稍为放宽外滙规管，但基于十九大前维稳需要，相信人行会密切监察，提防金融波动。