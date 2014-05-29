纽约期市：期棉上扬，因预计美国出口数据利多

路透纽约5月29日 - 期棉周四升幅为一个月最大，受助于市场预计美国周五将公布的出口销售报告利多，且有棉纺厂买盘。

指标洲际交易所(ICE)-7月棉花合约 收高1.28美分，或1.5%，报每磅86.15美分。

在周四上涨前，近月合约在过去13个交易日内有12日下滑。

今日升势带动7月合约走出技术性超卖区域，14日相对强弱指标(RSI)由25.7升至近35。

INTL FCStone风险管理顾问Chris Kramedjian预计，美国农业部周五将公布周度出口销售2013/14年度和下一作物年度棉花总计20万出口包。(完)

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