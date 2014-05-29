纽约期市：期棉上扬，因预计美国出口数据利多

南非汇市：兰特小跌，在淡静交投中寻找方向
美元指数周三反弹，昨日跌至三周低点，因投资人重新考虑美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息预期，且担心特朗普总统兑现财政刺激措施承诺的能力。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约5月29日 - 期棉周四升幅为一个月最大，受助于市场预计美国周五将公布的出口销售报告利多，且有棉纺厂买盘。
指标洲际交易所(ICE)-7月棉花合约 收高1.28美分，或1.5%，报每磅86.15美分。
在周四上涨前，近月合约在过去13个交易日内有12日下滑。
今日升势带动7月合约走出技术性超卖区域，14日相对强弱指标(RSI)由25.7升至近35。
INTL FCStone风险管理顾问Chris Kramedjian预计，美国农业部周五将公布周度出口销售2013/14年度和下一作物年度棉花总计20万出口包。(完)
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美元指数周三反弹，昨日跌至三周低点，因投资人重新考虑美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息预期，且担心特朗普总统兑现财政刺激措施承诺的能力。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月19日 - 英镑兑美元周二徘徊在较周二触及六个半月高点低约0.01美元的水准，受围绕对6月8日英国可能提前大选的乐观情绪推动，英镑是否能取得更大涨幅有待观察。
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