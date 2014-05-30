纽约期市：期棉连升第二日，尽管出口数据疲弱

投行观点：Midwestone Financial Group初始评级为表现优于大盘，目标价40美元--KBW
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路透纽约5月30日 - 期棉周五连升第二日，尽管出口数据转弱，一些交易商表示，他们预计随着天气更潮湿，期棉价格在未来几个交易日将下滑。
指标洲际交易所(ICE)-7月棉花合约 收高0.12美分，报每磅86.27美分。
周四，7月合约大涨1.28美分，为一个月最大升幅，受助于市场预期美国周度棉花出口数据将为利多。
但数据比预期差很多，美国棉花净出口销售为6.1万出口包，较之前一周减少83%，较之前四周均值低50%。
交易商原本预计美国农业部将公布出口销售总计20万出口包。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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