纽约期市：期棉连升第二日，尽管出口数据疲弱

路透纽约5月30日 - 期棉周五连升第二日，尽管出口数据转弱，一些交易商表示，他们预计随着天气更潮湿，期棉价格在未来几个交易日将下滑。

周四，7月合约大涨1.28美分，为一个月最大升幅，受助于市场预期美国周度棉花出口数据将为利多。

但数据比预期差很多，美国棉花净出口销售为6.1万出口包，较之前一周减少83%，较之前四周均值低50%。