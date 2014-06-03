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市场报道 | 2014年 6月 4日 星期三 04:16 BJT

纽约期市：期棉升至一周半高位，受空头回补提振

路透纽约6月3日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二攀升至一周半高位，走势震荡，因交易商回补空头及棉纺厂为之前订购的棉花定价。

交投最活跃的ICE-7月期棉合约 收高0.88美分，或1%，收报每磅87.36美分。盘中一度跳升逾2%，报5月22日来最高的88.60美分。

交易商表示，随着7月期棉 临近7月9日到期日，且美国2013/14作物年度棉花出口势将超过官方预估，对供应紧张的担忧加重。

近月期棉 进一步脱离技术性超卖水准，14日相对强弱指标(RSI)升至42.9，上周一度低见25.7。

12月合约 跌幅较小，收高0.04美分或0.05%，报78.10美分。(完)

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日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校　利棣儿)
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