版本:
中国
货币新闻 | 2014年 8月 26日 星期二 04:26 BJT

纽约期市：期棉收盘变动不大，一度受玉米和大豆期货下挫打压

路透纽约8月25日 - 期棉周一收盘变动不大，在关键技术水准寻获支撑后缩减当日跌幅，股市上扬也扶助抵消来自谷物市场下挫的压力。

期棉稍早跟随谷物市场的跌势，玉米和大豆期货因丰产预期而走软。

指标ICE-12月期棉合约 收低0.03美分，或0.05%，报每磅66.15美分，盘中逼近关键支撑水准65美分。

在今日小幅收低前，期棉已经连升四个交易日。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐