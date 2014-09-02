纽约期市：期棉走低，因需求不振和美元走强

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透纽约9月2日 - 期棉周二录得一个月来最大单日跌幅，因需求不振，预期主要生产国产量增加，以及美元走强。
指标ICE-12月期棉 收跌1.26美分，或1.9%，报每磅65.31美分。
这是该合约自7月底以来录得的最大单日跌幅。美国市场在周一因假休市后，今日恢复交易。
中国收储政策改革仍存在不确定性，市场广泛预期，改革将打压该国对进口棉花的需求。
期棉承压，因在雨季降雨推迟后，播种加速，市场再度预期第二大棉花生产国印度将丰收。
美国农业部预计，2014/15年美国棉花产量为2,950万包(每包480磅)，低于前一季的产量，但高于之前的预估。
美元指数 上扬，加大棉花和其他以美元计价商品的卖压。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
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