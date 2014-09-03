纽约期市：期棉上扬，因棉纺厂逢低买入而卖家惜售

标题新闻：2月全球精炼镍供应短缺从1月的1,100吨扩大至4,400吨-国际镍业研究组织(INSG)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约9月3日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三上扬，受助于棉纺厂买盘和技术性支撑。
交投最活跃的ICE-12月期棉合约 收涨0.65美分，或近1%，报每磅65.96美分。
这是该合约在过去四个交易日中首日上涨，因棉纺厂利用本周价格下跌的机会锁定之前订购的棉花价格。
农户仍在场外观望，在12月合约 自5月触及的85美分高位回落了逾20%后，仍犹豫是否要卖出。
本周，指标12月合约 较3月合约 转为溢价，周三溢价从周二的0.03美分扩阔至0.19美分，上周五为贴水0.44美分。
交易商关注美国农业部下周公布的月度供需报告，市场广泛预计报告将显示，美国棉花产量预期将被小幅下调。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
(重发以补齐漏字) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选