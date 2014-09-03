纽约期市：期棉上扬，因棉纺厂逢低买入而卖家惜售

路透纽约9月3日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三上扬，受助于棉纺厂买盘和技术性支撑。

交投最活跃的ICE-12月期棉合约 收涨0.65美分，或近1%，报每磅65.96美分。

这是该合约在过去四个交易日中首日上涨，因棉纺厂利用本周价格下跌的机会锁定之前订购的棉花价格。

农户仍在场外观望，在12月合约 自5月触及的85美分高位回落了逾20%后，仍犹豫是否要卖出。

本周，指标12月合约 较3月合约 转为溢价，周三溢价从周二的0.03美分扩阔至0.19美分，上周五为贴水0.44美分。

交易商关注美国农业部下周公布的月度供需报告，市场广泛预计报告将显示，美国棉花产量预期将被小幅下调。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)